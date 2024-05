Audi RS4 | quanto costa la nuova edizione limitata?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) LaRS4 Avant25 anni è un omaggio alla storia della station wagon sportiva più simbolicacelebra 25 anni di storia con unadella sua iconica station wagon sportiva, laRS4 Avant. Questa versione speciale, denominata “25 anni”, rende omaggio alla RS4 Sport del 2001, riprendendone alcuni elementi stilistici. L’25 anni presenta dentro al cofano un potente motore V6 biturbo da 2.9 litri, in grado di erogare ben 470 cavalli e una coppia massima di 600 Nm. Queste caratteristiche permettono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Questa auto non è soltanto potenza bruta, ma anche un concentrato di tecnologia e innovazione.