Atletica tutto pronto per la Diamond League a Oslo | c’è Jacobs con altri 4 azzurri diretta su Sportface TV

(Di mercoledì 29 maggio 2024)per la sesta tappa stagionale della Diamong, il massimo circuito di, che nella giornata di giovedì 30 maggio vedrà tanti atleti di spicco impegnati a, ai Bislett Games. In Norvegia ci sono cinqueal via, spicca la presenza del campione olimpico dei 100 metri, Marcell, che dopo il deludente 10.19 di martedì a Ostrava èa rifarsi sfidando Simbine, Hicklin, Sani Brown e Azu, non invece Fred Kerley. E ancora, debutto stagionale per la primatista dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso, che ritrova tre altre protagoniste della finale iridata dello scorso anno, tutte giamaicane: il bronzo Rushell Clayton, la settima classificata Janieve Russell, l’ottava Andrenette Knight. L’azzurra sarà impegnata anche domenica a Stoccolma.