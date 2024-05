Atletica | i risultati delle gare allo stadio Galli Bene anche Turchi che sfiora il titolo negli 800 metri Conti Fagliarone Mazzanti e Ricciardi Poker d’oro ai campionati regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Titolia pioggia per la Sacmi Avis per. Nonostante la pioggia battente, vento esole loè stato protagonista di beicronoci, ai. Complice la pista bagnata e una sfortunata caduta sui 110 hs Andreavince con 15”55 e si porta a casa il primoregionale. Un’altra soddisfazione per la Sacmi Avis arriva sui 100 piani: lo junior Simone Ferrari corre con l’ottimo crono di 11”02 che gli vale il pb e il 5° posto. Il secondoregionale giunge sui 400, dove Francescocorre in 47”41, suo secondo tempo finora. Moltosulla stessa distanzail giovane Mattia, 5° in 49”27 con il primato personale e Alessandro Bacci, 10° classificato, con 50”91.