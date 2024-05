Ateneo sotto attacco Ultimatum degli hacker | Pagate il riscatto o riveleremo tutti i dati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Non sono preoccupato dalla richiesta di, anche perché come pubblica amministrazione non possiamo pagare. Non è partita alcuna trattativa, alla quale non ci saremmo piegati. Siamo vigili e attenti di fronte alle minacce e a quanto potrebbe accadere". Il rettore Roberto Di Pietra riassume la reazione dell’Università, che è ancora. Sono tre settimane che cybercriminali, ’Lockbit 3.0’ la loro sigla, si sono infiltrati nella rete informatica dell’senese e ieri sera alle 20 italiane è scaduto il loro. L’ora X per far scattare la pubblicazione dei documenti sottratti sul dark web, in attesa di qualche ‘acquirente’. "Domenica 5 maggio ci siamo accorti, attraverso i sistemi di allarme, che c’era qualcosa di sospetto.