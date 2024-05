Atene blindata per la finale di Conference League 6mila poliziotti schierati per evitare scontri tra tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Un'atmosfera militarizzata ha accompagnato l'attesa delladifra Fiorentina e Olympiacos ad. La polizia greca ha allestito un dispositivo di ordine pubblico impressionante, soprattutto in considerazione del fatto che la partita si gioca nello stadio dell'Aek, acerrima rivale dell'Olympiacos, in un quartiere, Nea Filadelfia, dove ogni cosa parla della passione per l'Aek. Il modo in cui sia idell'Olympiacos sia quelli della Fiorentina sono arrivati allo stadio è stato definito nei minimi dettagli. Per assicurare la sicurezza dell'evento sono stati impiegati circa, alcuni in borghese, alcuni in tenuta antisommossa, che hanno praticamente seguito ogni passo delle varie tifoserie.