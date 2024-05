Atalanta la mentalità vincente di Gasperini | spero nel Real Madrid in Supercoppa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’si prepara a scendere in campo per l’ultima partita della stagione contro la Fiorentina con il chiaro obiettivo di concludere il campionato di Serie A al terzo posto. La squadra diè stata protagonista della grande impresa della vittoria dell’Europa League. “In finale di Champions League tifiamo per il”. Sono le parole di Gian Piero, allenatore dell’prima di partecipare al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà a Bergamo. “Non abbiamo niente contro il Borussia Dortmund, tra l’altro affrontato anni fa in Europa League, ma la finale diEuropea a Varsavia il 14 agosto colsarebbe la più prestigiosa possibile”. Sul recupero di campionato domenica con la Fiorentina: “dopo aver vinto l’Europa League pensavamo di essere in vacanza, invece abbiamo di fronte un altro obiettivo possibile, il terzo posto”.