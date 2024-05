Atalanta Gasperini | Spero nel Real Madrid in Supercoppa europea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “In finale di Champions League tifiamo per il“. Così il tecnico dell’, Gian Piero, prima di partecipare al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà a Bergamo: “Non abbiamo niente contro il Borussia Dortmund, tra l’altro affrontato anni fa in Europa League, ma la finale dia Varsavia il 14 agosto colsarebbe la più prestigiosa possibile“. Il tecnico nerazzurro rivolge un pensiero anche al recupero di campionato domenica con la Fiorentina: “Dopo aver vinto l’Europa League pensavamo di essere in vacanza, invece abbiamo di fronte un altro obiettivo possibile, il terzo posto“. Davanti all’ipotesi di prolungare il contratto in scadenza nel 2025 con opzione a favore del club per un altro anno,sorride: “Dieci anni di fila nella stessa squadra come Trapattoni alla Juventus? Un traguardo anche quello, ma il più importante per me resta ottenere sempre risultati migliori“.