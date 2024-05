Astra c' è anche la plug-in

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La nuova Opel-In Hybrid rappresenta un'evoluzione significativa nel segmento delle berline ibride. Dotata di un motore a benzina da 1.6 litri abbinato a un motore elettrico, la combinazione fornisce una potenza complessiva di 180 cv. Questo sistema ibrido permette un'accelerazione fluida e una guida dinamica, mantenendo al contempo un'elevata efficienza nei consumi. La batteria da 12,4 kWh garantisce un'autonomia in modalità elettrica fino a 60 km (ciclo WLTP), ideale per i tragitti urbani quotidiani. La ricarica è resa semplice e rapida grazie alla capacità di ricarica a 7,4 kW, che permette di ripristinare completamente la batteria in circa 1,5 ore con un caricatore domestico dedicato. Un'altra caratteristica tecnica di rilievo è il sistema di gestione energetica intelligente, che ottimizza l'uso combinato dei due motori per massimizzare l'efficienza e ridurre le emissioni di CO2.