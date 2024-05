Ascolti tv i dati del 28 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bene in replica il film di Pretty Woman Nella serata di ieri, martedì 28, su Rai Uno, il film in replica Pretty Woman ottiene 2.564.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 Il Volo – Tutti per Uno ottiene 2.933.000 spettatori pari al 20.2% (After Show: 982.000 – 18.4%). Su Rai2 Il Giorno Sbagliato si ferma a 855.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia Uno, Le Iene coinvolge1.603.000 spettatori pari all’11.1% (Cosa vi siete persi: 629.000 – 13.1%). Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero Chiambretti, ottiene 639.000 spettatori pari ad uno share del 3.8% (presentazione di 21 minuti: 401.000 – 2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 704.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.