Ascolta le lezioni degli studi precedenti che hanno coinvolto persone transgender | primo non fare del male

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Esplorando gli Approcci Neuroscientifici all’IdentitàNel corso dei decenni, numerosicondotti da neuroscienziati, endocrinologi, genetisti e scienziati sociali. Recentemente, l’attenzione si è spostata verso la valutazione della salute mentale e l’impatto delle terapie ormonali su questa popolazione. Le Sfide deisulla PopolazionePur con le migliori intenzioni, la ricerca potrebbe involontariamente perpetuare lo stigma, rendendo difficoltoso l’accesso alle cure mediche per le. È cruciale affrontare queste sfide in maniera etica ed efficace. Scansione del Cervello: Un Approccio Neuroscientifico Unoo dell’Istituto olandese per la ricerca sul cervello ha rivelato che L'articolo proviene da News Nosh.