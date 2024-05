Arriva il lungo Brajkovic

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Èto, improvviso, il primo colpo di mercato dell’Estra Pistoia 2024-25. Nonché il primo dell’era Rowan. Tutto fatto per la firma delaustriaco Luka, classe 1999, nella scorsa stagione tra i protagonisti nel massimo campionato con la maglia di Rodi. Una trattativa lampo, quella con il pivot di 211 centimetri prodotto di Davidson College, che disputerà in via Fermi la sua terza stagione europea. Si attendono solo le firme, ma l’affare è chiuso: quasi paradossale, considerando che il nuovo assetto dell’area tecnica biancorossa è tutt’altro che definito, ma evidentemente il profilo diintrigava e così il club ha deciso di rompere gli indugi. Al college, nell’anno da senior, l’austriaco viaggiava a 14,4 punti, 7,1 rimbalzi e 2,5 assist per gara.