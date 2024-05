Arrestata la nonna del neonato abbandonato sugli scogli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di una donna quarantenne, originaria di Reggio Calabria, indagata per infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Il provvedimento precautelare è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che ha coordinato le attività avviate da Carabinieri e Polizia di Stato immediatamente dopo il rinvenimento, avvenuto nella mattinata della scorsa domenica, del corpicino senza vita di unall'interno di uno zainetto adagiatodella darsena davanti al lungomare di Villa San Giovanni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, subito dopo il parto di una delle due figlie minori, si è adoperata per riporre il piccolo appena nato all'interno di uno zainetto per abbandonarlo, poco dopo, sullaera antistante al lungomare di Villa San Giovanni.