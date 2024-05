Arnautovic merita la conferma all’Inter? Solo in un caso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Che Markomeriti lanon è proprio categorico. Le prestazioni dell’austriaco hanno lasciato a desiderare, può rimanerein uncon la maglia nerazzurra. PRESTAZIONI – Il livello massimo raggiunto da Markoè stato molto alto, ma è durato poco ed è arrivato troppo tardi. I tre gol tra Frosinone e Verona non sono abbastanza per avere certezze sul futuro dell’austriaco, che ha dimostrato di avere colpi però sporadici. Per essere una terza punta di un reparto a due i cinque gol in campionato sono pochissimi. A questo si aggiungono i due infortuni di Empoli e Bologna e i clamorosi errori sotto porta come con il Lecce o con l’Atletico Madrid., le possibili opzioni con l’Inter CESSIONE? – La carta d’identità dice che Markoè nato il 19 aprile del 1989, compirà perciò l’anno prossimo 36 anni.