Arnaldi in vantaggio contro Muller poi la pioggia | il punteggio prima dell’interruzione al Roland Garros

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laha completamente stravolto il programma della quarta giornata del2024. Tutti i match sui campi scoperti sono stati spostati a domani, compreso quello di Matteoil francese Alexandre, con l’azzurro che si trovava inper 5-3 nel primo set. Unafrazione che ha vissuto di continui colpi di scena. Break in apertura da parte del ligure, ma immediatobreak del francese nel game successivo.torna avanti ancora di un break nel quinto gioco, strappando il servizio al transalpino alla quarta occasione. Come già capitato in avvio di set, purtropporiesce subito a recuperare il break di se pareggiare sul 3-3. Le emozioni non sono finite, perchè nel settimo gamesi riporta nuovamente avanti di un break, confermandolo poi in un delicatissimo ottavo game, dove annulla ben tre palle delbreak.