Arisa torna con Baciami stupido e rivela | Vorrei che Giorgia Meloni e Alessandro Zan si dessero un bel bacio con la lingua in segno di pace

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Untenero per dir la verità, che va bene fra due uomini, due donne, tra due ultrà”. Così cantanel suo nuovo singolouscito lo scorso 10 maggio per Nigiri/Columbia/Sony Music Italy. Un brano dalle sonorità estive che vuole celebrare l’amore universale in qualsiasi forma e segna il suo ritorno in una major dopo l’esperienza da indipendente del progetto precedente. A FQMagazine la cantante, che nell’ultimo anno ha consolidato la propria presenza in tv come giudice di The Voice nelle sue diverse declinazioni (Kids, Senior, Generation, ndr), parla di questo nuovo capitolo senza nascondere ambizioni e sogni, malgrado ravvisi ancora diversi ostacoli sulla propria strada. Cona un pop più leggero e scanzonato dopo gli esperimenti degli ultimi anni.