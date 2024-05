ARF! Festival 2024 – Il Cuore del Fumetto a Roma

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’appuntamento annuale con ARF!è senza dubbio uno dei più importanti per tutti gli amanti del. Come nelle edizioni precedenti, ilche si tiene presso il Mattatoio, nell’eclettico quartiere Testaccio di, ha saputo sorprendere, cogliendo le più disparate sfumature delmoderno. Uno dei centri di ARF!è la sua Artist Alley: un ampio spazio che, ancora una volta, ha permesso ai partecipanti di avere un contatto diretto con gli artisti presenti. Gli ospiti, italiani e internazionali, sono infatti ilpulsante delno. L’ARF! è sempre ricco di sorprese e sfaccettature. Durante i tre giorni del, fra i tavoli dell’Artist Alley è stato possibile incontrare artisti come Alessandro Cappuccio, Sara Pichelli, Rita Petruccioli, Francesco Dossena, Paolo Villanelli, Federico Mele, Francesco Manna e i due candidati agli Eisner Awards Helena Masellis e Mattia de Iulis.