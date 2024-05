Apre il Salone Nautico di Venezia più green di sempre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - Barche come "ambasciate italiane nel mondo" come detto nel corso della cerimonia di inaugurazione dal viceministro Valentino Valentini o come "fiore all'occhiello dell'industria italiana" come invece detto dal ministro Antonio Tajani. O, in una accezione in parte rinnovata, come simbolo della sostenibilità ambientale. Prende il via con queste premesse la quinta edizione del. Oltre 300 imbarcazioni e 270 aziende, 30 nuovi cantieri e 15 premiere mondiali. Numeri importanti che confermano ildicome una delle realtà espositive più importanti della nautica mondiale e che riaffermano anche il ruolo di "capitale mondiale della sostenibilità" della città lagunare nell'anno in cui cadono i 700 anni dalla morte di Marco Polo.