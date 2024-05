Fonte : tutto.tv di 29 mag 2024

L’attore si cimenterà in una simpatica sfida per riuscire a conquistare un tenero messaggio inviatogli dalla sua fidanzata. Particolare attenzione, poi, verrà prestata ad Artur Dainese, che continua a generare molto sgomento tra i concorrenti. Per quanto riguarda Khady Gueye, invece, la giovane è stata una leader del tutto atipica, cosa che ha sollevato non poche polemiche, argomento che sarà affrontato questa sera.

Anticipazioni Isola dei Famosi 29 maggio | doppia eliminazione e colpi di scena