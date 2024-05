Anm | pronti a mobilitazione importante

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 19.10 "Per assumere nuove iniziative e per avviare una, anche dai territori, abbiamo deciso di convocare un Comitato direttivo centrale di urgenza che si terrà il 15 giugno prossimo". Lo si legge in una nota diffusa dalla Giunta dell'Associazione nazionale magistrati dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma sulla separazione delle carriere. La riforma è una "volontà punitiva nei confronti della magistratura ordinaria" aggiunge la nota. "La Giustizia perde e si dà più potere alla politica".