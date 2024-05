Andrew Scott si unisce al cast stellare di Knives Out 3

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è ufficialmente la nuova aggiunta del, sempre in crescita, del giallo corale più celebre di Netflix,Out 3, ormai conosciuto come Wake Up Dead Man: AOut Mystery. Il film rappresenta la chiusura della trilogiaOut scritta e diretta interamente da Rian Johnson e con protagonista, nei panni del detective Benoit Blanc, Daniel Craig. Recentemente alci sono state diverse aggiunte stellari, tra cui Cailee Spaeny e Josh O’Connor, e al loro, Variety ci annuncia l’aggiunta die Paul Mescal in Estranei – © Searchlight PicturesConosciuto come Moriarty, il nemico di Sherlock Holmes nella celebre serie BBC, o come il prete della cinica serie Fleabag,non è sicuramente un nome che passa inosservato al pubblico e durante il 2025 lo vedremo alle prese con il suo primo lungometraggio targato Netflix.