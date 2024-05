Andreas Müller e Veronica Peparini | La gente ti vede ballare in tv e pensa che guadagni 10mila euro a settimana ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono diventati da poco genitori di due bellissime gemelline, Ginevra e Penelope,, i due ex volti di Amici, il fortunato dating show di Maria De Filippi, dove si sono conosciuti e innamorati. Insieme da tanti anni, in barba alle critiche e alle polemiche per via della differenza di età,hanno realizzato lo scorso 18 marzo il sogno di dare alla luce il frutto, in questo caso i dolcissimi frutti, del loro amore. La coreografa è già mamma di Daniele e Olivia, nati dalla relazione con il collega Fabrizio Prolli. Nel nuovo numero di Novella 2000,sono tornati a parlare della nascita delle due bimbe. Le parole del ballerino: La prima notte a casa dopo il ritorno dall’ospedale ricordo che ho cambiato a entrambe il pannolino, perché mi piace essere collaborativo.