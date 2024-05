Fonte : notizie di 29 mag 2024

Ecco tutte le nuove funzioni che dovresti conoscere su Whatsapp- Ansa- Notizie. comPer rendere gli aggiornamenti di stato ancora più interattivi e coinvolgenti, WhatsApp ha integrato la possibilità per gli utenti di reagire agli stati con una selezione di otto emoji diverse. L’obiettivo rimane quello di migliorare l’esperienza complessiva degli utenti offrendo loro maggiori opzioni per esprimersi e connettersi con i propri contatti in maniera sempre più ricca ed efficace.

Ancora novità per WhatsApp | nuovi status e tanto altro