Anche la Porsche 911 diventa ibrida ma va più forte di prima

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La911e il modello scelto per portare al debutto questa tecnologia è la Carrera GTS. Il sistema ibrido sviluppato dai tecnici di Zuffenhausen è tagliato su misura per la911 e non è condiviso con nessun altro modello. La parte termica è affidata a un nuovo 6 cilindri boxer da 3,6 litri di cilindrata, che è supportato da due motori elettrici compatti: uno si trova all'interno del turbocompressore e l'altro è integrato nel cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. Grazie a questa combinazione la 911 Carrera GTS Coupé accelera da zero a 100 km/h in 3,0 secondi e raggiunge i 312 km/h.ha chiamato questo sistema T-Hybrid e tra i suoi pregi c'è la leggerezza, tanto che questa nuova GTS pesa solo 50 kg in più della precedente.