Amsterdam viene risucchiato dal motore dell’aereo e muore | dramma in pista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una tragedia ha colpito l’aeroporto di Schiphol ad, dove una persona è morta dopo essere rimasta intrappolata neldi un aereo in funzione. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e ha coinvolto un volo della compagnia aerea olandese KLM, il KL1341, diretto a Billund, in Danimarca. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo stava per decollare quando si è verificato il tragico incidente. In un comunicato ufficiale, KLM ha espresso il proprio cordoglio e ha assicurato che sta offrendo assistenza ai passeggeri e ai dipendenti presenti al momento della tragedia: «Attualmente ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all’incidente a Schiphol». La Koninklijke Marechaussee, la polizia militare reale dei Paesi Bassi, ha confermato l’incidente con un post su X (precedentemente noto come Twitter): «Oggi pomeriggio si è verificato un incidente sulladi Schiphol in cui una persona è caduta neldi un aereo in funzione ed è morta».