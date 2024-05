‘Amici X Sempre’ l’estate in tour di Pooh | Il pubblico ha tanta voglia di noi E noi ci siamo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dalle Terme di Caracalla a Ostuni passando per Pompei, Piazza San Marco a Venezia e alcune dei più suggestive location estive. È questo il viaggio live per2024 con cui iproseguono ilcominciato con due date evento negli stadi lo scorso anno. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si stanno, infatti, preparando a una stagione impegnativa sui palchi di tutto il paese al via con la data zero di Termoli l’8 giugno. Come sarà la nuova leg di Amici X Sempre? Ce lo facciamo raccontare dal gruppo. È ormai pieno conto alla rovescia per un’estate dal vivo che sarà densissima di appuntamenti a partire dal doppio live alle Terme di Caracalla che inaugura la stagione. Che Grandd’Italia sarà?Roby Facchinetti Sarà unin posti meravigliosi una buona parte dei quali, fra l’altro, non abbiamo mai fatto come Piazza San Marco a Venezia.