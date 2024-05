Amianto nella sede della Rai a Napoli la denuncia della figlia di un ex dipendente | Mio padre morto per un mesotelioma pleurico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’Osservatorio Nazionale(Ona) ha diffuso le dichiarazioni di Lucia,di Pasquale Russo, exRai diper 30 anni, deceduto il 30 agosto 2020 all’età di 76 anni per un. Dopo il decesso del giornalista Franco di Mare e di Mariusz Marian Sodkiewicz, la famiglia ha deciso di rivelare la storia di suo papà ere «un rischio che ritiene debba essere affrontare e risolto», si leggenota. «Quando chiedemmo a miocome fosse possibile che avesse dell’nei polmoni, ci stupì dicendo che in Rai, oltre ad essere stato presente in partestruttura, poi bonificata, per alcuni anni veniva utilizzato spesso dai costruttori, finché non fu smaltito completamente. Ci raccontò, ad esempio, che si usavano i fogli dicostruzione di camini da scena, oppure per tagliare le vie di fuga».