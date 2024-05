Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

La colazione 'domestica' è una routine per il 69% dichiara di fare sempre colazione a casa mentre solo l’1% dichiara di non farla mai (o raramente) a casa. . 400 consumatori non ci sono dubbi. di fare sempre colazione a casa mentre solo l’1% dichiara di non farla mai (o raramente) a casa. Il bar piace,.

Altroconsumo | 7 italiani su 10 fanno colazione a casa tempo medio 15 minuti