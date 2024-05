Alluvione 2014 ammessi i responsabili civili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si è svolta ieri l’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale dell’Aquila per il processo per l’del 3 maggio. "Siamo tornati alla fase dell’udienza preliminare in quanto bisognava riformulare il capo d’imputazione alla luce della prescrizione dei vari reati – spiega l’avvocato Corrado Canafoglia, in rappresentanza Unione Nazionale Consumatori – oggi è rimasto in piedi solo il reato di inondazione che si prescriverà nel 2029. Tutti coloro che si erano costituiti parte civile si sono ricostituiti all’interno del processo reiterando quelle che erano le loro richieste. Le controparti hanno invece sollevato una serie di eccezioni: in particolare l’intervenuta modifica prevista nella riforma Cartabia che prevede che per gli atti di parte civile occorre una specifica descrizione dei fatti, rendendo così più complessa la presenza delle partinel processo penale".