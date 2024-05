Alle Europee propongo di votare chi è contro la guerra e per i negoziati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Arturo Primavera L’8 giugno andiamourne, se possibile. Lo so, c’è chi dice chenon serve a niente, che tanto, alla fine, le decisioni importanti vengono prese non nelle sedi della politica istituzionale, ma altrove; e questo vale, in particolare, per il Parlamento Europeo: un’assemblea priva di reali poteri di indirizzo. E poi, dài:elezioni, si sa che entri dentro una cabina, metti la tua scheda in un’urna e poi dall’altra esce la sorpresa. Allora vogliamo stare zitti e far sì, come nelle scorse politiche del 2022, fissate guarda un po’ con stretti termini balneari, che una minoranza di votanti ci porti qualcosa di simile a questo bel governo qui? E tutto ciò con unain corso, dove l’atteggiamento della stragrande maggioranza della classe politica europea si è manifestato nei suoi aspetti più allucinanti: baldo interventismo, totale asservimento alla linea politica di chi da questatrae il maggior vantaggio, cioè gli Usa, mediante sanzioni per immiserirci e armi per uccidere sempre di più.