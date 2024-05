All’Atalanta il Globe Soccer Awards Europe Luca Percassi | È un momento indelebile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “È unche resterà per sempre nella storia di Bergamo e dell'Atalanta. Tuttavia, sappiamo bene quale è la nostra dimensione e sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare duramente." L’amministratore delegato dell'Atalanta,, ha parlato dello straordinarioche sta vivendo la Dea martedì sera durante la cerimonia per l'assegnazione delal club bergamasco, avvenuta a Cala di Volpe in Costa Smeralda, quale squadra rivelazione a livelloo dopo aver vinto l'Europa League in finale a Dublino il 22 maggio scorso contro il Bayer Leverkusen.“Vincere questa Coppa è un qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare nemmeno nei nostri sogni. Voglio cogliere l'opportunità per ringraziare enormemente Gasperini che ha fatto un lavoro fantastico e, poi i giocatori, il direttore sportivo Tony D'Amico e mio padre, il vero cuore del club.