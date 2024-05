All Eyes on Rafah significato dell’appello per Gaza che spopola su Instagram

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 29 maggio 2024) C’è un messaggio chiaro che risuona tra gli striscioni delle proteste universitarie e nelle voci online che insistono per un cessate il fuoco nella Striscia di. “Tutti gli occhi su”, in l’inglese “Allon“, è diventato un grido sui social media, specialmente dopo l’ultimo raid dell’Idf che ha causato almeno 45 morti civili e senza colpe in un campo profughi. Questa frase è diventata una catena virale sui social network, in particolare su, grazie alla funzione “Tocca a te” che permette di mandare in trend una foto o un post condiviso da altri utenti. La diffusione virale di “Allon” “Occhi puntati su” è un appello a mantenere alta l’attenzione sulla possibile nuova catastrofe umanitaria che un attacco israeliano può causare in un’area dove si sono rifugiati oltre un milione di civili palestinesi inermi, fuggiti da altre zone della Striscia già colpite o distrutte.