Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

L'immagine generata dall'AI diventa virale E' diventata virale in pochissimi giorni, condivisa 40 milioni di volte solo su Instgram, l'immagine All eyes on Rafah, creata con l'intelligenza artificiale. Apparsa per la prima volta due giorni fa, dopo il tragico raid israeliano che ha colpito un campo profughi nella città del sud della Striscia di Gaza, […].

All eyes on Rafah condivisa 40 milioni di volte cosa significa