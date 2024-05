Alice D’Amato | Il dolore di Asia è anche il mio Nemour un fenomeno io punto alla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La ginnasta della Fiamme Oro, d’argento nel concorso generale individuale ai recenti Europei di Rimini, rassegna in cui ha conquistato l’oro sia nel concorso a squadre che nelle parallele asimmetriche, ha concesso un’intervista ad OA Sport nella quale ha analizzato quanto è accaduto nella manifestazione continentale,in relazione a quanto accadutogemella, tracciando poi la strada che porta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quinta al mondo, seconda in Europa: ormai sei entrata in una dimensione di lusso sul giro completo. Fino a dove pensi di spingerti e dove pensi di avere i margini maggiori? “Non si smette mai di lavorare duramente per cercare comunque di migliorarsi e spingersi oltre i propri limiti! Questi risultati spero siano soltanto alcuni di tanti altri che vorrei riuscire ad ottenere in futuro.