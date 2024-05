Fonte : panorama di 29 mag 2024

Nella scorsa legislatura, da consigliera regionale di opposizione, si sgola contro l’indegno «poltronificio». Tre contiani di ferro, dunque. Sono servite, comunque, per annunciare l’imminente rivoluzione. Intanto, la governatrice tenta pilatescamente di non far collidere troppo gli sbandierati proclami: da una parte le fuffesche emissioni zero e dall’altra l’inderogabile tutela del territorio.

Alessandra Todde | un Vaffa alla Sardegna