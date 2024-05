Aldo Serena | Con Conte e senza Coppe il Napoli può puntare in alto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024)”Il fatto che ilnon parteciperà allenella prossima stagione e che quindipotrà lavorare durante la settimana programmando anche gli eventuali richiami di preparazione potrebbe fare la differenza” Nell’attesa degli Europei di Germania, la redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusivaper fare il punto sulla stagione di Serie A appena conclusa e sulla prossima annata. In quest’intervista, l’ex attaccante di Inter, Juventus e della Nazionale parla della scelta deldisu Antoniocome guida tecnica dei partenopei. Una scelta di profilo ben diverso sembra in procinto di farla ildi De Laurentiis puntando su. Si aspettavache il tecnico salentino accettasse questa che sembra essere una “scommessa”? Da più parti si pensa che la convivenza trae il presidente possa essere problematica… “è un allenatore che ha la propria forza nel lavoro, nell’intensità che riesce a far esprimere sul campo alla propria squadra.