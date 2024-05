Alcol e giovani Anche la politica può intervenire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il prefetto di Macerata ‘accende’ il vertice del Comitato sulla sicurezza e l’ordine pubblico con un atteggiamento deciso a cambiare passo per contrastare la mala movida a Civitanova "e finalmente c’è una reazione di questo tipo. Parole e azioni che spronano tutti a riflettere e ad agire. Detto questo, era già tutto previsto". Andrea Foglia, coordinatore del tavolo tecnico permanente per la ’Promozione della salute e del benessere delle nuove generazioni’, non può che approvare la scelta del prefetto Isabella Fusiello di alzare il livello di attenzione a Civitanova sui fenomeni di abuso die droga,tra issimi, specie dopo i casi di minorenni finiti al pronto soccorso in coma etico. Era già tutto previsto dice? "Civitanova, è convinzione crescente, come peraltro altre città della movida, rappresenta un fattore incitante, un fattore di rischio e lo dico senza criminalizzare nessuno, semplicemente come dato di fatto.