Alcaraz-de Jong oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CarlosaffronteràJesper deal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo il comodo esordio contro Wolf, il tennista spagnolo torna in campo per conquistare il pass per il terzo turno. Non dovrebbe presentare difficoltà l’impegno contro l’olandese de, classe 2000 e proveniente dalle qualificazioni che al primo turno ha sorpreso Draper. Certo, si tratta di un giocatore che ha già vinto quattro partite a Parigi, ma la differenza di valori in campo sarà particolarmente marcata e non può essere un caso che tra i due ci siano oltre 170 posizioni di differenza nel ranking. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI-DEIN TVe descenderanno in campo, mercoledì 29 maggio, come secondo match dalle ore 12.