Alberto Angela la battuta sulle orge non passa inosservata | E se la ride pure

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lunedì sera, Rai 1 ha trasmesso una puntata speciale della serie “Meraviglie” condotta da, dedicata agli scavi archeologici di Pompei. In due ore di programma,ha guidato gli spettatori in un affascinante viaggio attraverso la città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., svelando nuovi dettagli e scoperte archeologiche che hanno catturato l’interesse del pubblico. Con la sua narrazione coinvolgente e la capacità unica di rendere accessibili temi complessi,ha offerto una panoramica dettagliata della vita quotidiana dei pompeiani. Ha esplorato le meraviglie architettoniche della città sepolta dalla lava del Vesuvio, mostrando come vivevano, lavoravano e si divertivano gli abitanti di Pompei. Il programma ha messo in luce i drammi personali legati alla catastrofe, facendo emergere l’importanza storica e culturale di questa antica città romana.