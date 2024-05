Al via quattro giorni di concerti, camminate, yoga e tour in bicicletta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 29 maggio 2024 -insugli splendidi colli toscani, delizie della tradizione da gustare, ottima musica dal vivo, incontri e tante altre iniziative rigorosamente “slow”. Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno torna “Sgranar per Colli”, rassegna pistoiese all’insegna del gusto, della natura, della musica e dello stare insieme. Siamo a Buggiano, tra i più antichi borghi della Valdinievole per un’iniziativa che in meno di due lustri ha fatto il pieno di pubblico e consensi. M.e.r.l.o.t., Diaframma, Bluebeaters e Giancane sono solo alcuni ospiti della Bella Vista Social Fest, appendice sonora di Sgran per colli che, ogni sera, porterà sul palco senatori e giovani talenti del rap, del pop, del rock e della musica d’autore.