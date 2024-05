Al via la prima edizione di Youth! Argentario | il programma e gli ospiti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si terrà in piena estate a Porto Santo Stefano (Grosseto) ladi, la kermesse di musica e spettacolo organizzata dalla Pro Loco di Montee iCompany con il prezioso contributo e il patrocinio del Comune di Monte. In tutto sei concerti rigorosamente live suddivisi in due tranche, una a Luglio, l’altra ad Agosto, per allietare le serate di residenti e vacanzieri nei periodi clou della bella stagione. Scopriamo di più dando un’occhiata agli eventi ine agli2024: la presentazione dell’evento In una affollata conferenza stampa tenutasi nella tarda mattinata di oggi, Beatrice Sordini, presidente della Pro Locodi Porto Santo Stefano, ha presentato, la kermesse nuova di zecca che ci si auspica possa divenire, in futuro, uno degli eventi culturali di riferimento dell’estate argentarina.