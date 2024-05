Fonte : pettegolezzicelebrita di 29 mag 2024

The post Al via a Roma Impossible 2024: «Togliere i diritti dell’infanzia al centro delle politiche globali» first appeared on Pettegolezzi Sulle Celebrità. È impossibile solo se ci rifiutiamo di farlo”. Queste parole sottolineano l’urgente necessità di azioni concrete per proteggere e sostenere i bambini in tutto il mondo.

Al via a Roma Impossible 2024 | Togliere i diritti dell’infanzia al centro delle politiche globali