Al Salone di Francoforte Il governo esclude Saviano | Diamo voce ad altri E lo invitano i tedeschi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Robertonon sarà presente alla Buchmesse 2024 dinell’ambito del programma italiano. Non ci saranno neppure Antonio Scurati, Alessandro Piperno e Paolo Giordano. Dunque, alla vetrina letteraria a cui parteciperanno oltre 100 autori e dove l’Italia torna, dopo 36 anni, come Ospite d’onore alla Fiera Internazionale del Libro di, in programma dal 16 al 20 ottobre, mancheranno alcuni tra gli scrittori più gettonati in libreria, per scelta dell’Associazione Italiana Editori. A cui ha datoieri, durante la presentazione della kermesse, il commissario straordinario Mauro Mazza. A un giornalista tedesco che gli ha chiesto "perché non c’ènella lista degli scrittori, forse perché è troppo critico verso ilneofascista?", Mazza ha risposto: "Nella domanda c’è la risposta.