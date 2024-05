Al Real Collegio la finalissima “Digital contest“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Oggi e domani ilaprirà le porte alla finale del “Changemakingizzato con i fondi Pnrr - Progetto nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di didatticae promosso eizzato dall’ISI “Sandro Pertini” di Lucca in collaborazione con Casco Learning e Indire, Accademia dei Lincei, Ashoka, Rete Scuole per la Pace, ISIS Europa - Pomigliano D’Arco, Liceo A. Bertolucci (Parma), ITTS Volta (Perugia), ISIS Zanussi (Pordenone) - Liceo Salvemini (Bari), IIS Morra (Matera), IC Micheli (Parma), IC Parma Centro (Parma), IC Ungaretti (Lucca), IC Leopoldo Ii Di Lorena (Follonica -GR). IlChangemakingè un’opportunità per i gruppi classe o interclasse degli istituti secondari di I e II grado di mettere in rete le proprie idee e mostrarsi protagonisti del cambiamento, condividendo in uno spazio di rilievo nazionale i prodotti di comunicazioneizzati negli ambienti didattici innovativi della propria scuola.