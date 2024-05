Al cinema Aquila il film evento L’anno dell’uovo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) DIERO in collaborazione con SARDEGNACOMMISSION e RAI, dopo il successo di Venezia, è lieta di annunciare l’uscita in sala dell’opera prima di Claudio Casale, con Yile Yara Vianello, Regina Orioli e Andrea Palma. Il, vincitore del Biennale Collegee presentato in anteprima mondiale durante l’80ª Mostra Internazionale deldi Venezia, arriva in sala il 31 Maggio 2024 al Nuovodi Roma alle ore 21, in una seratache vedrà la presenza del regista, del cast e della troupe. Dopo la proiezione, ci sarà un Q&A durante il quale i presenti risponderanno alle domande del pubblico in sala. Modera la giornalista Sonia Serafini. Trama e cast Adriano e Gemma sono una giovane coppia in attesa del primo figlio.