Al Cau mancano le lastre per gli esami

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ho più volte avuto modo di usufruire dei servizi della sanità pubblica in differenti ospedali e servizi territoriali, e sono sempre rimasta soddisfatta, pensando di avere il privilegio di vivere in una delle regioni italiane con il miglior servizio sanitario. Scrivo oggi questa mail, con in copia il quotidiano locale, per raccontare il mio recente accesso al CAU di Casalecchio (Bologna), dopo infortunio sul lavoro. Mi sono recata alla Casa della salute, ambulatorio urgenze, a causa di una contusione al V dito del piede, sospetta frattura del mignolo. Quando è arrivato il mio turno la dottoressa, dispiaciuta, mi ha detto che non potevano farmi nessuna lastra, perché avevano finito ledisponibili per quel giorno. Il cartello fuori dalla struttura recita che al CAU si trattano anche traumi lievi (caviglia, polso e piede) e sono stata informata del fatto che l'ambulatorio ha a disposizione 5giornaliere per i pazienti.