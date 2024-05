Aiello con il nuovo singolo Talete racconta le storie d’amore durate il tempo di una estate | questo pezzo è autobiografico – VIDEO

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Esce oggi su tutte le piattaforme ildi “” (Epic/Sony Music), ildi, all’anagrafe Antonio, considerato uno dei cantautori più romantici nella scena musicale italiana conranea dall’inconfondibile timbro vocale che unito all’arte di fondere generi diversi è in grado di rendere la sua musica unica, empatica e sensuale.torna con il”: “” Il brano, pubblicato lo scorso venerdì 24 maggio,di come l’, quando arriva, porta con sé il sapore e il fascino di quelleche durano giusto ildi un’. “” è la colonna sonora perfetta per quella stagione in cui tutto sembra possibile, in cui tutti hanno voglia di incontrarsi ed innamorarsi, l’appunto.