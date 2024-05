Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

In Italia sono oltre 150mila le persone con Hiv – ricorda la nota – e più di 30mila non sanno di averlo. Il silenzio intorno al virus comporta, in primo luogo, vivere rapporti sessuali non protetti, in particolar modo da parte dei ragazzi, e scarsa propensione a ricorrere al test. Ad oggi non si può guarire dall’Hiv, ma esistono terapie che consentono a molti soggetti che hanno contratto il virus di vivere una vita piena e lunga, con aspettativa pari a quella di chiunque altro.

Aids | si terrà a Roma la Anlaids Charity Dinner 2024 una serata tra solidarietà e informazione