Agropoli spaccio di stupefacenti | 5 persone nei guai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nella mattinata del 27 maggio scorso i Carabinieri della Compagnia di(SA), unitamente al Nucleo Cinofili CC di Sarno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del “divieto di dimora” nel comune diemessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di 5 soggetti, tutti residenti ad, indagati per detenzione ai fini didi sostanze, in concorso. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato delle indagini avviate da novembre 2022, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver posto in essere una rete didi sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana, ceduta a consumatori del centro cilentano.