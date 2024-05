Agrigento caretta caretta depone le uova su una spiaggia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E' accaduto intorno alle 22, un'enorme tartaruga è emersa dal mare, ha iniziato a scavare il nido sullae dopo circa un'ora lo ha ricoperto di sabbia, allo scopo di proteggere le propriee poi si è rituffata in mare, scomparendo tra le onde. Mareamico ha allertato i volontari del Wwf della vicina riserva di Torre Salsa; si occuperanno del monitoraggio e la custodia del nido che è stato subito recintato. Se tutto andrà bene e il nido non verrà calpestato, la schiusa avverrà dopo 45/90 giorni, quindi tra la metà di luglio e la fine di agosto. Ed è un vero spettacolo della natura, che si cerca in ogni modo di preservare. Lesono specie a rischio di estinzione e la raccomandazione delle associazioni ambientaliste ai bagnanti è rinnovata all'inizio di ogni estate: le tracce vanno immediatamente segnalate per permettere alla tartaruga di riprodursi.