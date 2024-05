Agenti di polizia sotto accusa | Non archiviare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si è svolta ieri l’udienza per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione delle posizioni di novedipenitenziariati di aver percosso un detenuto, ora in stato di libertà, a Pavia nel 2020. L’udienza si è tenuta davanti al Gip Pasquale Villani, che si è riservato sulla decisione. La parte offesa è un ex detenuto del carcere pavese che hato i novedi aver preso parte ad atti di violenza nei suoi confronti. In particolare, secondo la sua ricostruzione, i fatti sarebbero accaduti all’indomani dei disordini divampati nel marzo 2020 per protestare contro le restrizioni imposte anti Covid, vicenda per cui sessantotto tra detenuti ed ex sono attualmente a processo davanti al Collegio del tribunale di Pavia con l’di devastazione e saccheggio.